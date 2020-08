Frisør knoklede i døgndrift - nu skal hun tilbagebetale coronastøtte

Royal Salonen i Vejle var ligesom alle andre af landets frisører tvangslukket fra den 18. marts frem til 20. april på grund af coronavirus.

Derfor søgte indehaver Lene Bodilsen kompensation via den hjælpepakke, der skulle hjælpe selvstændige igennem de første tre måneder af corona-krisen. Hun fik 69.000 kroner. 23.000 kroner per måned.

Pengene skulle blandt andet dække løn og husleje, hvis man som selvstændig oplevede et tab i omsætningen på mindst 30 procent i forhold til ens indtægter på samme tid året før.

Men nu skal Lene Bodilsen tilbagebetale pengene. Det har Erhvervsstyrelsen netop givet hende besked om.

- Jeg synes måske ikke, at det er helt rimeligt, da jeg stadig har et tab på små 200.000 kroner efter en tvangslukning, og jeg havde bestemt forstået, at vi ville blive kompenseret for den måned, det endte med, vi ikke måtte holde åbent, siger Lene Bodilsen.

Arbejdede i døgndrift

Grunden til Lene Bodilsen skal tilbagebetale pengene er, at da meldingen om, at de måtte åbne igen den 20. april, kom, arbejdede Lene Bodilsen og hendes tre ansatte i de første uger i døgndrift.

- Jeg var selvfølgelig meget glad, da de første kunder ringede allerede klokken seks om morgenen for at få en tid, og vi arbejdede mere end tolv timer i døgnet, fordi så mange kunder havde savnet at komme til frisør, fortæller hun.

Det ekstra arbejde betød, at Lene Bodilsen målt på en periode over tre måneder ikke længere havde en tabt arbejdsfortjeneste på mere end 30 procent set i forhold til sidste år.

- Men jeg havde forstået, at vi uanset hvad, vi ville blive kompenseret for den periode, hvor vi var tvangslukket - altså de knapt fem uger - og at det ikke var målt over en periode på tre måneder - så det ærgrer mig, jeg nu skal tilbagebetale pengene, siger Lene Bodilsen.

Uklare regler

SMV Danmark er hovederhvervsorganisation for de små og mellemstore virksomheder. Administrerende direktør Jakob Brandt mener, at det er helt urimeligt, at eksempelvis frisører med mindre end 30 procents nedgang i omsætningen skal betale hele beløbet tilbage.

- Da frisørerne endelig fik lov at tage sig af de mange kunder, der havde ventet med længsel på at blive klippet, knoklede de løs. Resultatet af deres hårde arbejde er, at i mange tilfælde ender deres samlede omsætningsfald måske ”kun” på 25-27 pct., og så har de ikke længere krav på hjælpepakken og skal betale tusindvis af kroner tilbage. Vi har eksempler på frisører, der har tjent et par tusind kr. over grænsen på de 30 pct. og nu skal betale 69.000 kr. tilbage. Det er helt og aldeles urimeligt, siger Jakob Brandt i en pressemeddelelse.

SMVdanmark oplyser, at de siden april har rykket mange gange for at få Erhvervsstyrelsen til at bekræfte, at den tvangsnedlukkede periode skulle forstås som en selvstændig periode præcis som med ordningen for faste omkostninger. Men styrelsen svarede først efter halvanden måned, og dér var det for sent for frisørerne at indrette sig efter de nye retningslinjer.

TV SYD afventer svar fra Erhvervsstyrelsen på kritikken fra SMV Danmark.