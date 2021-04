Frisør om at skulle tjekke kunders coronapas: - Det bliver mærkeligt

Coronapas her, men ikke der

Der er ingen tvivl om, at frisørindehaveren smiler ved tanken om, at hendes ansatte igen kan møde ind på arbejde, og kunderne kan blive klippet. Men ifølge Tina Kristiansen giver coronapasset ikke mening.

- Hvis nu jeg tager ned til banken og snakker med dem, og så bankmanden måske kommer her og bliver klippet senere. Jeg skal så ikke vise coronapas der, men han skal her, og så kan vi jo så tage i Bilka bagefter. Det er lidt mærkeligt, siger hun, men slår samtidig fast, at hvis det er metoden, der skal til, for at hun kan åbne, så tjekker hun gerne sine kunders coronapas.

Et gyldigt coronapas for en tur hos frisøren skal kunne fremvise en negativ covid-19 test, der er maks 72 timer gammel. Det kan også være en positiv covid-19 test, der er mindst 14 dage gammel og højest 12 uger gammel, og ellers skal man have fået to stik i armen og fremvise et gennemført vaccinationsforløb.