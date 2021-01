"Fritaget"-badge er for småt og kommer alt for sent

For lille og for sent

For Line Pharao Stein er badget ikke en hjælp. Hun mener nemlig ikke, det er tydeligt nok.

- Jeg plejer at joke med, at jeg hellere skulle have et stort blinkende neonskilt over hovedet, for dét kan andre se. Badget er en fin idé, men det er alt for lille. Folk ser det manglende mundbind, før de kan se et badge. Og så er farverne for svage.

Der har igennem lang tid været et ønske om, at myndighederne lavede et tydeligt mærke, som folk uden mundbind kan bære for at vise, at de retmæssigt går uden mundbind. Ifølge foreningen SIND i Sønderjylland er det godt, at badget nu er kommet, men det er alt for sent.

- Man burde have taget højde for det langt tidligere. Der er mange af vores brugere, der har været udsat for angreb og skældud. Det kan man nok klare, hvis man ikke har en psykisk diagnose. Men for vores brugere kan det betyde, at de bliver så angste, at de lukker sig helt inde, siger Anne Hvidberg Jørgensen, der er formand for Foreningen SIND i Sønderjylland.

TV SYD har foreholdt Sundhedsstyrelsen kritikken. Styrelsen har ikke givet et konkret svar på kritikken, men i et skriftligt svar lyder det fra enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø:

- Vi har været i løbende dialog med patientforeningerne om behovet for et badge. Konklusionen i slutningen af 2020 var, at der var et behov. Derfor satte vi produktionen i gang.