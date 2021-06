Givskud Sogn opfylder ikke længere kriterierne for nedlukning

I Hjerpsted Sogn i Tønder Kommune og Hornum Sogn i Hedensted er de også i risiko for nedlukning. De opfylder ligeledes to ud af tre kriterier, men incidenstallene falder dog kraftigt i begge sogne.

Fald fjerde dag i streg

Ser man på det samlede antal smittede i det syd- og sønderjyske inden for den seneste uge, så er det fjerde dag i streg, at smittetallene bevæger sig ned. Ifølge en opgørelse, vi har foretaget her på TV SYD, skal man tilbage til 12. april i år for at finde et samlet smittetal, der er lavere end de 505 smittede, som dagens tal viser.

Dykker man ned i tallene for de enkelte kommuner, sker det mest bemærkelsesværdige i Esbjerg Kommune, hvor der også er faldende smittetal. For fem dage siden havde kommunen 117 smittede over en uge, mens den i dag er på 73 over en uge.

Selvom smittetallene i nogle enkelte sogn i Vejle Kommune nærmer sig kriterierne for nedlukning, så bevæger kommunens samlede smittetal sig i den opløftende retning med 133 smittede over en uge. For fire dage siden lød det tal på 165.

Find din kommune herunder: