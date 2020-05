Givskud Zoo gør klar til at åbne den 29. maj

Hele staben skal kaldes tilbage på arbejde. Der skal handles ind til parkens spisesteder og butikker, og så skal der produceres en masse skilte, som kan orientere gæsterne om afstand og hygiejne.

- Vi har travlt. Mine folk var lidt stressede her til morgen, da beskeden kom, fortæller Richard Østerballe, der er direktør hos Givskud Zoo.

Hvis vi var klar til at åbne i dag, så gjorde vi det - det kan jeg love for, men det er vi simpelthen ikke. Richard Østerballe, direktør, Givskud Zoo.

Indtil i dag var planen, at Givskud Zoo først skulle åbne mandag den 8. juni, men da landets zoologiske haver sent i går aftes fik lov til at åbne allerede fra i dag torsdag, blev åbningen af Givskud Zoo rykket halvanden uge frem til den 29. maj.

Han forklarer, at de har valgt at åbne en hverdag, da de på den måde regner med at kunne teste de nye regler og restriktioner, mens der ikke er lige så mange gæster i parken, som der ofte er i weekenderne.

Mangler de udenlandske turister

Som så mange andre turistattraktioner rundt om i landet forventer Givskud Zoo at kunne mærke, at de udenlandske turister ikke finder vej til Danmark lige foreløbigt.

Faktisk regner Givskud Zoo med at miste 25 procent af deres årlige antal gæster. Det ærgrer Richard Østerballe, men han har dog stor tiltro til de danske turister.

- De danske turister tror vi såmænd nok på. De mangler noget at give sig til, og så håber jeg, at de finder vej herhen, siger han.