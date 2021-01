Grænse-pendlere testes i døgndrift

- Det hele er gået meget hurtigt, og vi arbejder på højtryk for at finde en mere langtidsholdbar løsning, der eksempelvis tager højde for, at borgerne krydser grænsen flere steder, og hvor man ikke skal betale for at blive testet. Vi håber at kunne have et alternativ på plads snarest muligt, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Han er glad for at kunne trække på Falcks testcenter i Handewitt, men Region Syddanmark ser gerne en anden løsning på længere sigt.

Region Syddanmark har indgået en midlertidig aftale med Falck om, at centeret har døgnåbent indtil i morgen - tirsdag 12. januar - klokken 13.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer mandag morgen om, at der ved indrejse kan opstå kø ved grænseovergangene, når de rejsendes covid-19-attester skal kontrolleres ved stikprøver.