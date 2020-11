Grænsebutikker trodser myndighedernes råd - dansk busselskab følger trop

Du må gerne komme ned for at handle. Hvis du opholder dig i Slesvig-Holsten i mindre end 24 timer, gælder kravet om test og karantæne ikke, lyder det fra grænsebutikkerne Poetzsch og Fleggaard. Iversens Busser er klar til at køre danskere på grænseshopping.