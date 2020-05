Grænselandsborgere: Det bliver en stor glæde at få hverdagen tilbage

Det er efterhånden længe siden, at der har holdt tyske biler side om side med campingvognene på Fjordlyst Camping ved Aabenraa.

Derfor er dagens melding om, at tyskere i grænselandet lige syd for Danmark igen må køre frit ind i landet fra 15. juni, sød musik i ejer Pia Bugslags ører.

- Det vil betyde rigtig meget. Vi har rigtig mange tyskere, der kun kommer for en weekend, fordi vi ligger så tæt på grænsen. Så det hilser vi meget velkommen. Vi er helt klar, vi har håndsprit og vi kan simpelthen ikke vente, til de kommer, siger Pia Bugslag.

Campingpladsejer Pia Bugslag glæder sig til, at tyskere igen kan besøge hendes campingplads.

Afskåret fra naboer

Den holdning deler hun med Aabenraas borgmester, Thomas Andresen. Han er meget spændt på, hvilke borgere det helt præcis er, der kommer til at blive omfattet af “normaliseringen i grænselandet”. Altså de borgere i Nordslesvig som fra 15. juni frit kan rejse ind i Danmark.

- Det er meget afgørende, hvem det kommer til at omfatte. Vi har jo følt os afskåret fra vores naboer siden nedlukningen i marts. Så vi ser frem til, at vi igen kan begynde at genoptage forbindelserne kulturelt og medmenneskeligt og så selvfølgelig forretningsmæssigt, siger borgmesteren.

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen, er spændt på, hvem det præcis er, der frit kan krydse grænsen fra 15. juni. Foto: TV 2

- Der er ikke gået skår i det gode samarbejde henover grænsen. Men der er en række familier, som har været adskilte. For os er landegrænsen jo ligesom en kommunegrænse. Jeg tænker, at de fleste danskere vil kunne sætte sig ind i, hvordan det er ikke at kunne krydse en kommunegrænse, uddyber Thomas Andresen.

Kompliceret når grænsen er lukket

Tilbage på campingpladsen sidder Arne Nørskov og Herluf Hymøller og nyder solen i et par campingstole foran en campingvogn. De kommer begge fra området, og glæder sig også til at få hverdagen tilbage.

Arne Nørskov og Herluf Hymøller kommer begge fra Aabenraa. De ser frem til, at grænsen snart står åben for folk i grænselandet. Foto: TV 2

- Det er godt, at der bliver åbnet op, for smittetrykket syd for grænsen er ikke større end her, siger Arne Nørskov, der til daglig er revisor.

- For mange mennesker er det en del af hverdagen at tage frem og tilbage over grænsen. Også med arbejde og den slags ting, så det er kompliceret, når man lukker grænsen, siger Herluf Hymøller, der arbejder som sælger, når han ikke er på camping.

- Der er mange relationer på kryds og tværs, så jeg synes, det er en god ting.