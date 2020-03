Grænselukning hårdt slag mod turismen

Grænselukningen fra lørdag middag og frem til efter påske vil ramme turisterhvervet hårdt, lyder vurderingen fra flere sider.

Tønder-borgmester Henrik Frandsen er bekymret for turisterhvervet i kommunen. 70 procent af turisterne er nemlig tyskere, der lejer sig ind i de ca. 1.500 sommerhuse, der ligger primært på Rømø og i Arrild Ferieby.

- I påsken plejer der at være udsolgt i sommerhusene, og det bliver der jo så desværre ikke i år, siger borgmesteren.

Hos Business Esbjerg ser man heller ikke særlig positivt på den kommende tid.

Dette koster mange arbejdspladser og også konkurser på sigt. Susanne Nordenbæk, direktør, Business Esbjerg

- Lukning af Danmarks grænser får store konsekvenser for erhvervslivet i det sydvestjyske. Det er ikke muligt at sætte tal og estimater på, hvor hårdt det rammer, da situationen udvikler sig så hurtigt. Det er dog vores vurdering i Business Esbjerg, at dette koster mange arbejdspladser og også konkurser på sigt. Lige nu er særligt turisme- og oplevelseserhvervene særlig hårdt ramt – det gælder hoteller, restaurationer, musik- og spillesteder, barer, museer og attraktioner. Den næste måned kommer der heller ingen tyske og hollandske gæster, som gerne holder forårsferie langs Vestkysten og Vadehavet, siger direktør for Business Esbjerg, Susanne Nordenbæk.

Efterlyser kompensation

Både Henrik Frandsen og Susanne Nordenbæk har dog forståelse for situationens alvor. Erhvervslivet har dog i den forbindelse et meget stort ønske til politikerne.

- Vi har fuld forståelse for, at drastiske skridt er nødvendige i denne usædvanlige situation. Vi opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt får sat mere fokus på at hjælpe de hårdest ramte brancher, hvor flere og flere virksomheder kæmper for livet. Hvis ikke de får hjælp snarest muligt, så kommer der masseafskedigelser og konkurser, og så bliver krisen endnu dybere. Erhvervslivet efterlyser lønkompensation for de hårdest ramte brancher, samt løsninger der er med til at forbedre virksomhedernes likviditetsudfordringer, og muligheder for flere garantier for tab af indtjening på arrangementer, rejser mv., lyder det fra Susanne Nordenbæk.

Katastrofe for turismeaktørerne

Formanden for Destination Vesterhavet tager også store ord i brug, når det handler om grænselukningens konsekvenser.

- Det er en katastrofe for de danske turismeaktører og kommer til at få omfattende konsekvenser for medlemmerne i Destination Vesterhavet. Jeg appellerer til, at regeringen kommer med konkrete initiativer der kan hjælpe erhvervet gennem en svær tid, lyder opfordringen fra Lisbeth Valther, formand for Destination Vesterhavet.