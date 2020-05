Gymnasieelever kan vende tilbage til skolen to uger før sommerferien: Det gør en stor forskel

Jaroslaw Kalas vågnede torsdag morgen til en god nyhed. Mens han havde sovet var flere beskeder fra vennerne tikket ind på hans telefon.

‘Vi skal tilbage’ stod der på skærmen, og da han øjeblikket efter tjekkede Facebook, var nyheden over det hele: Eleverne i 1.g og 2.g samt på 1.hf på landets gymnasiale uddannelser kan fra den 27. maj vende tilbage til deres skole.

- Jeg blev glad. Det med at sidde hjemme hele tiden er ikke mega fedt. Vi trænger til at komme i fysisk skole, siger Jaroslaw Kalas, der er elev på Esbjerg Gymnasium.

14 dage gør en forskel

Jaroslaw Kalas er én ud af mange danske unge, der siden den omfattende nedlukning den 11. marts har været sendt hjem fra skole og modtaget virtuel undervisning.

Indtil i dag torsdag har det lydt, at eleverne i 1.g og 2.g samt på 1.hf ikke kunne komme tilbage i skole før efter sommerferien.

Den nye plan betyder, at Jaroslaw Kalas kan se frem til to ugers undervisning på Esbjerg Gymnasium inden sommerferien, og selvom det måske ikke lyder af meget, så gør det en vigtig forskel.

- Det er en blid opstart, for jeg tror, det ville være meget hårdt at komme tilbage og bare køre fuld skrue fra august, siger han.

Mister motivationen

Det er især det sociale med vennerne, som Jaroslaw Kalas har savnet de sidste to måneder, men hjemmeundervisningen har også påvirket hans motivation.

I sidste uge fortalte han til TV SYD, at der er dage, hvor han er fristet til ikke at dukke op til undervisningen, og at det så er nemt at lade være med at logge på computeren, når den virtuelle undervisning begynder.

Derfor ser han altså flere gode grunde til at vende tilbage til skolebænken på onsdag.

- Så kan jeg måske lige nå at blive lidt mere aktiv i timerne igen og få den faste rutine tilbage, siger han.