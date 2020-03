Håndsprit i høj kurs: Nu stjæles der fra sygehusene

Coronavirussen har gjort håndsprit til et meget eftertragtet produkt. Så eftertragtet, at det nu stjæles fra toiletter på hospitalerne. Foto: Thomas Havely, TV SYD

Coronavirussen har på mange måder skabt en højst usædvanlig situation i Danmark. Mange offentlige institutioner er lukket, der hamstres dagligvarer i landets butikker, grænseovergange lukker midlertidigt, og på sygehusene er alle ikke-akutte operationer aflyst.

Og netop på sygehusene mærker man i høj grad, at ikke meget er normalt. Her er folk nu begyndt at stjæle håndsprit fra toiletterne.

- Jeg kan bekræfte, at der er forsvundet håndsprit fra toiletter, og at det er uhensigtsmæssig adfærd. Vi opfordrer derfor folk til at lade håndspritten hænge, så der også er til den næste gæst, lyder det fra Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, der er presseansvarlig hos Sygehus Sønderjylland.

Læs også Antallet af coronasmittede i Sydjylland fordoblet på et døgn

Tyverier fra flere sygehuse

Og det er ikke kun på toiletter hos Sygehus Sønderjylland, tyverierne foregår. Både hos Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus bekræfter man, at der rapses håndsprit. Hvor stort omfanget af tyverierne er, kender man endnu ikke.

Det er heller ikke let at få fat i håndsprit lige nu. Og finder man noget, skal man til lommerne. Hos webapotek.dk ligger literprisen normalt på 125 kroner, men her er alt udsolgt. Hos engrobutikken Dagrofa er prisen for håndsprit i skumudgave steget til 550 kroner. Dagrofas presseafdeling siger i dag til TV SYD, at årsagen til den høje literpris på håndsprit er, at leverandørerne har skruet priserne kraftigt op.