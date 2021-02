Haltende start med hurtigtest i regionen

- Der er lang vej, vil jeg sige. Det er klart, at når man begynder at åbne op for nogle ting i samfundet, så vil antallet af hurtigtest også stige. Lige nu har man jo prioriteret plejehjemmene og lignende. Det er jo ret ressourcekrævende at skulle køre rundt til de forskellige plejehjem. Set i forhold de kommuner, der vælger at få placeret en testvogn midt i en by og åbne for, at alle borgere kan blive testet. Så kan der jo hurtigere komme flere folk igennem, lyder det fra Gitte Jørgensen.