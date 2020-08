Halvdelen af kunderne forsvandt: Nu har bådsalg alligevel slået rekord

Normalt er halvdelen af de kunder, der træder ind ad døren i bådforretningen Reese Marin i Aabenraa, fra Tyskland.

Men der er ikke meget normalt ved 2020, og det oplevede bådhandler Henrik Reese særligt i foråret.

- Vi havde netop været på messe i Düsseldorf og bestilt en bunke både, og så kom corona og lukkede for vores tyske kunder. Det var en lidt skræmmende situation, siger Henrik Reese.

For med de tyske kunder ude af billedet, ville det se sort ud for Reese Marin. Men i takt med at aflysningerne fra de tyske kunder strømmede ind, steg antallet af danske kunder.

- Nu har vi totalt udsolgt. Vi har ikke en eneste båd i Reese Marin tilbage. Og det kan være svært at skaffe flere både, fortæller Henrik Reese.

Henrik Reese fra Reese Marin har aldrig haft så mange danske kunder, som under corona-krisen Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

Tre gange normalen

Den store stigning i salget af både kan blandt andet aflæses i udstedelsen af de såkaldte speedbådbeviser. I juni måned i år har Dansk Sejlunion udstedt næsten tre gange så mange beviser som i juni måned sidste år.

- I løbet af årets første seks måneder har vi samlet udstedt 5.200 speedbådbeviser. Det er ligeså mange som vi udstedete i hele 2019. Så der er rigtigt stort tryk på i år, siger Christian Lerche, direktør i dansk Sejlunion, der står for landsregistret over dueligheds- og speedbådbeviser.

Rift om bådpladser

Også i Kolding har havnemester Lars Guldberg oplevet den store interesse for at komme ud på vandet

- Vi har fået 138 nye kunder siden nytår. I 2019 have vi 118 i alt, og vi må desværre allerede nu afvise nye kunder til næste sæson, siger Lars Guldberg.

I Aabenraa er det ifølge Henrik Reese helt usædvanligt, at et krise-år bliver til et boom-år for bådhandleren.

- Normalt er vi jo de første, der får bank, for en båd kan man undvære. Og vi er også den sidste branche, der kommer igang igen efter en krise. Men altså ikke i år, siger han.

De danske kunder, der har handlet båd hos Reese Marin, har ifølge Henrik Reese reageret på manglende rejsemuligheder, udsolgte sommerhuse og usikkerhed ved stopfyldte campingpladser.