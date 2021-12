Halvdelen af lægehusene i region tilbyder nu coronavaccination

Fremover behøver du ikke at tage ned i dit nærmeste vaccinationscenter for at få et vaccinestik mod covid-19.

Fra onsdag 8. december kan alle borgere i Region Syddanmark som noget nyt nemlig blive vaccineret hos sin egen praktiserende læge.

Det fremgår af Region Syddanmarks hjemmeside, hvor man også kan se, hvilke lægehuse der tilbyder vaccineret i klinikken.