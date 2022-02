Her er ni syd- og sønderjyder der har rørt os særligt under coronaen

Karsten og Inga plejede at besøge hinanden hver dag. Men en lukket grænse betød, at de i stedet mødtes lige på grænsen til kaffe og en lille skarp. Det var Tønder Kommunes daværende borgmester Henrik Frandsen, der havde delt et billede af det gamle vennepar, og derefter gik det stærkt, hvor historien om de to spredte sig som en steppebrand.

