Her kan grænsependlere blive gratis testet

Region Syddanmark har nu udvidet aftalen med Falck, så udenlandske borgere, der ikke bor i Danmark, kan få en hurtigtest, hvis de skal rejse ind i landet.

I aftalen indgår også, at udlændinge, der bor syd for grænsen og kan dokumentere, at de har arbejde i Danmark, fremover få testen gratis.



Det kan ske på Falcks teststed i Scandinavian Park i Handewitt - og som noget nyt på tre mobile testenheder på de tre grænseovergange Pebersmark, Sæd og Møllehus.

Weekendens nye indrejseregler betyder, at alle udenlandske borgere, der ikke har bopæl i Danmark, skal fremvise negative coronatests, når de rejser ind i landet.