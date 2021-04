Her opfordres borgerne til massetest efter tårnhøje smittetal

I Billund Kommune har en kedelig smitterekord. Der blev registreret 54 nye tilfælde af indbyggere med covid-19 den seneste uge og et incidenstal på over 200. Det gør Billund til den kommune med det tredje højeste smittetal målt per 100.000 indbyggere.

Derfor er medarbejdere i kommunen nu sendt på gader og stræder, hvor de opfordrer folk til at lade sig teste hurtigst mulig:

- Vi har været rundt i postkasserne og lægge flyers, hvor vi opfordrer folk til at blive testet. Desuden sender vi SMS ud til folk ud fra vejnavne, hvor der er koncentrationer af smitte. På den måde kan vi målrette kommunikationen. Vi går også fra opgang til opgang og stemmer dørklokker, fortæller Lene Bruun, der er leder af sundhedsstaben i Billund.