Høje smittetal i Danmark gav stille dag ved grænsen

Årsagen er, at de tyske myndigheder fra 19. december betegner Danmark som højrisikoområde, og derfor skal uvaccinerede eller kun delvist vaccinerede børn mellem fem og ti dage i karantæne ved hjemkomsten, og det er svært at få til at gå op med, at deres juleferie i de fleste delstater slutter 8. januar, skriver Flensborg Avis.