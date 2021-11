Højeste antal coronasmittede i Syd- og Sønderjylland siden marts

1.839 personer.

Så mange er konstateret smittet med coronavirus de seneste syv dage i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Det viser dagens coronaopgørelse fra Statens Serum Institut.



Det er samtidigt det højeste antal smittede i den tid, hvor Statens Serum Institut har sammenlagt antallet af smittetilfælde fra både private og statslige test-udbydere.

Det begyndte SSI på den 10. marts 2021.

Tre kommuner skiller sig ud

Værst ser det ud i Aabenraa, Billund og Fanø Kommuner.

Her er der de seneste syv dage registreret henholdsvis 234, 116 og 15 corona-tilfælde. Det giver et incidenstal på mellem 400 til 437,7 i alle tre kommuner.

For bare to uger siden var der konstateret 0 smittetilfælde på Fanø, 23 smittetilfælde i Billund Kommune og 39 smittetilfælde i Aabenraa Kommune - alle inden for en uge.

Overordnet er smitten steget i alle 14 kommuner sammenlignet med mandag, hvor der var registreret 1.687 smittet den seneste uge.

Du kan se de præcise smittetal for de enkelte kommuner herunder: