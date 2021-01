Hoteldirektør om rejser til Dubai: - Må vi bede om en smule respekt

Kritiserer også politikerne

Men det er ikke kun kendisserne, som Peder Madsen langer ud efter i sit facebookopslag. Også politikerne får en opsang med på vejen.

For direktøren forstår ikke, at politikerne på Christiansborg ikke skærper indrejsereglerne, så danskere i udlandet ikke tager smitte med hjem i bagagen.

- Nu må vores politikere træde i karakter og stoppe de få danskeres hån af alle vi mange, der hver dag kæmper for en hverdag uden corona. Vejen derhen bliver for lang, hvis den skal gå over Dubai!, skriver Peder Madsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har tidligere stillet et forslag om blandt andet krav om ti dages karantæne efter indrejse i Danmark - et forslag, som SF og De Konservative var enige i. Men regeringen har manglet opbakning fra blandt andre støttepartiet De Radikale.

- Hvis vi begynder at indføre omfattende lovgivning, som involverer tvang, men som man ikke kan håndhæve i praksis, sender det et utroligt mærkeligt signal til borgerne. Man risikerer, at folk mister tillid til staten og ikke bakker restriktionerne op, sagde Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, torsdag til Jyllands Posten.

Mandag fortsætter forhandlingerne på Christiansborg om at indføre tvungen karantæne ved indrejse til Danmark.