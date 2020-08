Hotelejer jubler over afskaffelsen af 6-dagesregel

- Vi havde faktisk svært ved at få armene ned.

Sådan er reaktionen fra hotelejer i Billund, Torben Klovborg, efter at han har fået nyheden om, at Folketinget fjerner 6-dagesreglen. Reglen betød, at turister som minimum skulle overnatte i Danmark i seks dage.

Torben Klovborg er på TV SYD blevet symbolet på hotelbranchens og Billunds svære tid under coronakrisen i dokumentarserien "Da corona kom til byen." Han glæder sig nu over, at han igen kan drive sit hotel uden begrænsninger.

- Det er dejligt, at vi nu kan drive vores hotel igen på et fair grundlag. Hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg ikke kunne finde grundlag for, at 6-dagesreglen skulle eksistere. Den har været tåbelig lige fra starten af, fortæller han.

Læs også Da Danmark lukkede, mistede hele Torbens familie sit levebrød

Også brancheforeningen HORESTA glæder sig over, at det nu er besluttet at afskaffe reglen og at udvide åbningstiden på restauranter, barer og cafeer til kl. 02.

- Det er utrolig vigtigt, at vi nu slipper af med 6-dagesreglen. Turisterhvervet kan forhåbentlig stadigvæk nå at få lidt gavn af afskaffelsen her i efteråret. Men virkeligheden er, at langt størstedelen af højsæsonen allerede er brændt af, og denne tabte omsætning kommer aldrig tilbage. Det er fortsat svært for os at forstå, hvorfor vi som det eneste land i Europa skulle have denne regel, siger politisk direktør i HORESTA, Kirsten Munch.

Håb for et godt efterår

6-dagesreglen blev indført den 15. juni i forbindelse med, at Danmark åbnede grænserne mod Tyskland, Norge og Island.

Selvom sæsonen er begyndt at gå på hæld, så nytter afskaffelsen bestemt noget. Hotelejer, Torben Klovborg

Siden er den blevet lempet over for Norge og enkelte regioner i Sverige og Tyskland, men fastholdt over for alle andre lande, Danmark har åbnet for.

Nu hvor restriktionerne bortfalder, giver det håb for en god afslutning på sæsonen i Billund. Hos Torben Klovborg overnatter gæsterne nemlig i gennemsnit 2,3 dage, hvilket ikke har harmoneret med en 6 dages-regel.

- Jeg har ingen tvivl om, at belægningen nok skal stige. Selvom sæsonen er begyndt at gå på hæld, så nytter afskaffelsen bestemt noget. Legoland lukker fx først i november, så vi kan stadig nå at få gæster, siger han.