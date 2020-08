Hoteller bløder penge: Savner retningslinjer fra regeringen

Hos Vingsted Hotel og Konferencecenter er 55 medarbejdere stadig hjemsendt grundet covid-19, og virksomheden har tabt en omsætning på 25 millioner kroner siden Mette Frederiksen lukkede Danmark 16. marts.

Der er hårdt brug for at generere noget omsætning netop nu, men tvivlen, om hvorvidt regeringens planer for fjerde fase af genåbningen holder, skaber stor usikkerhed.

Virksomheder og organisationer har aflyst deres arrangementer resten af året, og vi kan også se, at det påvirker bookingerne ind i 2021. René Sørensen, administrerende direktør, Munkebjerg Hotel

- Der er ingen politikere i regeringen, der vil træffe beslutninger bare et par måneder frem. Dét er svært at navigere i som leder i mødebranchen, hvor det netop handler om at planlægge både halve, hele og flere år frem, siger Mette Ravn, der er administrerende direktør hos Vingsted i Bredsten.

Branchen er presset i knæ

Mette Ravn efterlyser politikere, der er villige til at se på 1. september og frem. Hun mener ikke, at branchen kan vente længere. Der er behov for retningslinjer, så de kan planlægge efterårets arrangementer på forsvarlig vis.

- I juni aflyste mange virksomheder deres møder hos os, som var planlagt i efteråret. Nu vil flere gerne genbooke, men fordi vi mangler retningslinjerne, kan vi ikke gøre noget, siger Mette Ravn.

Hos Munkebjerg Hotel i Vejle mener administrerende direktør, René Sørensen, at regeringen har ladet branchen i stikken. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Samme problemstilling oplever administrerende direktør hos Munkebjerg Hotel i Vejle, René Sørensen.

- Vi er hårdt ramt. På grund af de manglende udmeldinger fra regeringen er vi en branche, der er presset helt i knæ. Virksomheder og organisationer har aflyst deres arrangementer resten af året, og vi kan også se, at det påvirker bookingerne ind i 2021, siger han.

- Vi lader ikke nogen i stikken

Eva Kjer Hansen fra Venstre ærgrer sig over regeringens måde at håndtere situationen på. For ud over hotel- og mødebranchen ses lige nu samme usikkerhed og frustration hos nattelivet og diskotekerne.

- Der mangler simpelthen klar besked fra regeringen. Vi i Venstre er klar til at tage drøftelserne. Det er udelukkende et spørgsmål om, at regeringen kommer hjem fra sommerferie, så vi i respekt for erhvervslivet kan give nogle retningslinjer at planlægge og navigere efter, siger Eva Kjer Hansen(V).

Havde vi formuleret retningslinjer for en måned siden, er det ikke sikkert, at de var relevante i dag. Birgitte Vind (S), medlem af erhvervsudvalget

Birgitte Vind (S), der er medlem af erhvervsudvalget, har stor forståelse for branchens frustration, men hun mener ikke, at regeringen lader nogen i stikken.

- Vi har alle skulle gøre ting på nye måder. Med statsministerens ord har vi ”stået på ubetrådt land”. Og jeg forstår godt, at det skaber frustration og en opfattelse af at være blevet ladt stikken. Men vi lader ikke nogen i stikken, og vi ville rigtig gerne kunne give nogle klarere svar, siger Birgitte Vind (S).

Medlem af erhvervsudvalget Birgitte Vind (S) mener, at partiernes drøftelser den 12. august gerne skulle føre til klare svar om fjerde fase af genåbningen.

Et stigende smittetryk skaber bekymring

På en uge er antallet af personer testet positiv for covid-19 fordoblet, viser tal fra Statens Serum Institut. Der blev påvist 494 tilfælde i sidste uge, mens tallet ugen forinden var 247.

- Vi har hørt Kåre Mølbak udtrykke bekymring om en yderligere genåbning på grund af det stigende smittetryk, og det viser, hvor hurtigt tingene kan udvikle sig. Havde vi formuleret retningslinjer for en måned siden, er det ikke sikkert, at de var relevante i dag, siger Birgitte Vind (S).

Den 12. august mødes partierne for at drøfte fjerde fase af genåbningen, og det skulle ifølge Birgitte Vind (S) gerne føre til nogle klarere svar.