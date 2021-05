Hurra! - Hjemmearbejde er snart slut

Efter et år i joggingbukser med hjemmearbejde og møder på Teams og lignede digitale platforme, ændrer man nu anbefalingerne, så alle kan vende tilbage til arbejdspladsen.



Det ligger fast efter samtlige folketingets partier - med undtagelse af Nye Borgerlige - natten til tirsdag blev enige om den endnu en genåbingsaftale.

Vejen tilbage til fuld fremmøde har tre faser, inden alle fra den 1. august igen kan møde fysisk op på deres job.

9 ud af 10 arbejder hjemme

Hos Siemens Gamesa i Vejle møder kun 10 procent af dem, der normalt sidder på kontor, lige nu fysisk på arbejde.

En af dem, der er ved at være godt vant til hjemmearbejdspladsen, er teamassistent Karen-Marie Havgaard Bjerring.

- Alle opgaver kan løses lige så godt hjemme, som de kan på kontoret, men man bliver lidt ensom af bare at sidde hjemme bag skærmen. Det bliver dejligt at komme noget mere ind på kontoret og se mine kollegaer, siger Karen-Marie Havgaard Bjerring.

Selvom regeringen nu har lavet en plan for udfasningen af hjemmearbejde, så har Siemens Gamesa sine egne regler. for.

- Vi har vores interne protokoller, hvor vi kigger på incidenstal i hver by. Det er globale protokoller, så de virker i alle lande og også i Danmark, fortæller Mikkel Hedegaard, head off offshore engineering, Siemens Gamesa.

Hjemmearbejdsplads også efter corona

Netop det sociale ved at være tilstede på arbejdspladsen lokker.



- Det giver for mig en helt anden arbejdsglæde at se mine kollegaer face to face, og snakke med nogle, tage en pause og lige gå ud til kaffemaskinen eller sidde og snakke om, hvad vi har lavet i weekenden nede i kantinen, siger Karen-Marie Havgaard Bjerring.