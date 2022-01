Hver tiende dansker er på en måned blevet smittet med coronavirus

- Vigtigt at undgå smitte

Hos Enhedslisten anerkender sundhedsordfører Peder Hvelplund, at det er en udfordring med alle dem, der skal isolere sig, men han læner sig op ad myndighedernes anbefalinger.

- Det handler om at finde balancen, så vi på den ene måde sikrer, at vi kan holde både skoler, institutioner og erhvervsliv åben og sikre, at folk kan komme på arbejde, men samtidig undgår, at vi får smittet alt for mange.

- Det er jo det, som isolationsbestemmelserne er med til, så vi ikke oplever, at epidemien stikker af, så vi bliver endnu mere belastet, siger Peder Hvelplund.

Antallet af smittetilfælde den seneste måned er sammenlignet med samme periode sidste år omkring ti gange så højt, men antallet af indlæggelser og døde er lavere.

Det skal ses i lyset af, at størstedelen af befolkningen er vaccineret, og at risikoen for at blive indlagt med omikron er mindre end med de varianter, der tidligere har været dominerende i Danmark.