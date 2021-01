Hvornår skal du tage en covid-19 test?

Retningslinjerne fra Statens Serum Institut

Der findes i dag både hurtigtest og de almindelig PCR-test. Ifølge Statens Serum Institut er det dog PCR-testen, der giver det mest præcise svar, men det tager til gengæld længere tid, inden du modtager svaret. PCR-testen er den test, du får, hvis du bestiller tid på coronaprøver.dk.

Statens Serum Institut har den 10. december skrevet disse retningslinjer for, hvornår man som borger burde lade sig teste:

Du bør testes, hvis du:

• har symptomer på covid-19

• er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

• er udpeget som anden kontakt

• får at vide, at du skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud, for eksempel på grundskoler, i daginstitutioner, på plejecenter m.v.

• får besked på, at du skal testes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse

Du kan overveje at blive testet, hvis du:

• skal besøge personer i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, for eksempel hvis du skal besøge et ældre familiemedlem på et plejecenter

• har et særligt ønske, om at blive testet, fx forud for en bestemt begivenhed

Husk

Du skal altid ringe til din læge:

• hvis du har symptomer på covid-19 og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge

• hvis du er bekymret eller i tvivl

Du kan selv booke tid på coronaprover.dk:

• hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge

• hvis du ønsker en test af anden årsag

Du skal kontakte coronaopsporing, Styrelsen for Patientsikkerhed

• hvis du er testet positiv for ny coronavirus og fx har brug for hjælp til at finde dine nære kontakter

• hvis du er nær kontakt