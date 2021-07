I en kommune er over halvdelen færdigvaccineret

Fanø har passeret en vigtig milepæl. Her er over halvdelen af kommunens borgere færdigvaccineret - helt præcist er 59,1 procent færdigvaccineret. Det betyder også, at sidste dag for at blive vaccineret på øen nærmer sig.

Sidste vaccinationsdag er den 2. august i Skolehallen.

- Vi er nu et sted, hvor mere end halvdelen af de borgere, der skal tilbydes vaccination i Fanø Kommune er færdigvaccinerede, mens næsten 75 procent har modtaget første stik. De tal forventes at stige yderligere efter den sidste lokale vaccinationsdag den 2. august, siger Trine Nanfelt, velfærdschef i Fanø Kommune.

Mangler man stadigvæk at blive vaccineret efter det, er nærmeste vaccinationssted Ørnevej i Esbjerg.

Ud af de 14 kommuner som TV SYD dækker, er Fanø den eneste kommune, der har færdigvaccineret over 50 procent af borgerne.

På landsplan er 42,7 procent færdigvaccineret. Det svarer til lige knap 2,5 millioner mennesker. Det viser torsdagens opgørelse over antal vaccinerede fra Statens Serum Institut.

Du kan se, hvordan det ser ud med vaccinationerne i din kommune herunder: