I en kommune stiger smitten for 11. dag i træk

Stor stigning i antallet af vaccinerede efter tryktest fredag

Siden fredag har 36.564 personer fordelt over hele landet fået det første stik med coronavaccine. Det er et stort spring fra de godt 13.500 mennesker, der blev vaccineret dagen inden.

Det store spring skyldes fredagens generalprøve af vaccinationscentrene, hvor langt flere mennesker end normalt skulle vaccineres. Eksempelvis blev fem gange så mange borgere end normalt vaccineret ved centeret i Rødekro.

Formålet var at presse centrene, så man kan finde frem til fejl og flaskehalse, så man kan være klar til at realisere Regeringens målsætning om, at man dagligt skal kunne vaccinere 400.00 danskere dagligt.

I alt er der påbegyndt vaccination af 412.358 borgere i Danmark. Det svarer til 7,1 procent af den danske befolkning. 182.074 borgere er færdigvaccinerede.