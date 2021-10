I særligt én kommune stiger coronasmitten hastigt i disse dage - kommunens sundhedschef er bekymret

Skolebørn driver smitten

- Vi ser især udbrud blandt ikke-vaccinere skolebørn under 12 år, og vi begynder også at se vaccinerede få sygdommen. Det bekymrer os, særligt fordi det ikke længere er så let at blive testet, så hvis folk har symptomer, så er det bare mere besværligt, og det får helt sikkert nogle til at droppe en test, siger Diana Krogstrup.

Med færre muligheder for at få en covid-19-test, er det lige nu langt sværere at bryde smittekæder, mener sundhedschefen.

– For blot et par uger siden kunne et udbrud sporers tilbage til ét bestemt arrangement, men det kan vi ikke nu, og vi er overbevist om, at smitten kommer fra mange forskellige steder - blandet andet efter, at folk er kommet tilbage fra efterårsferie og måske ikke er blevet testet ved hjemkomsten.