I syd- og sønderjysk sogn vaccineres der ikke tilstrækkeligt

I de 14 kommuner, TV SYD dækker, har 538.977 borgere fået mindst ét vaccinestik mod corona. Det viser tirsdagens vaccinetal fra Statens Serum Institut.



I Simon Peters Sogn i Kolding Kommune er der en del borgere, der ikke har været under nålen endnu og heller ikke skal det i nærmeste fremtid. Her har 27 procent af borgerne nemlig ikke booket en vaccinetid, selvom de er inviteret til vaccination.

- Det kommer ikke bag på os, at der er færre, der tager imod vaccine i et sogn, hvor der er blandet boligbyggeri. Det taler ind i den landsdækkende problematik, om at det er svært at få borgere i udsatte boligområder til at lade sig vaccinere, siger Lars Svoger, kommunikationschef i Kolding Kommune.

En kedelig fjerdeplads

Sognet ligger på en fjerdeplads over sogne, hvor færrest borgere vælger at booke en vaccinationstid. Ifølge kommunikationschefen har Kolding Kommune i flere omgange haft et særligt fokus på netop dette sogn.

- Det er samme sogn, hvor vi havde rigtig mange smittetilfælde i februar, så vi er meget opmærksomme på det. Vi har derfor også brugt vores kontakter i området til at sprede budskabet om at lade sig vaccinere, siger Lars Svoger.

Ydermere fortæller kommunikationschefen, at kommunen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre til muligheden for at krydstjekke den lave vaccinetilslutning med de borgere, der endnu ikke har bestilt tid til at blive vaccineret.

- Det er relevant at få afklaret, om dem der ikke siger ja til vaccine, måske allerede har været smittet med corona og derfor tænker, at de kan udskyde vaccinationen lidt endnu. Men vi har ikke fået svar fra styrelsen endnu, siger Lars Svoger.

På landsplan er i alt 3.731.312 personer - herunder de færdigvaccineret borgere - påbegyndt processen med at blive vaccineret. Det svarer til 63,8 procent af befolkningen.