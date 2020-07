Ingen corona-smittede efter ny test

Efter at i alt tre medarbejdere og to borgere var blevet testet positive med covid-19 i henholdsvis hjemmeplejen og Hjernecenter Syd, er testresultaterne fra både første og anden testrunde nu analyseret. Testsvarene viser, at ingen af de øvrige i alt 34 borgere og 96 medarbejdere har corona.

- Jeg er glad for, at der ikke er yderligere smittede i hjemmeplejen eller ved Hjernecenter Syd, efter vi sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget en grundig opsporing og inddæmning på baggrund af de positive testsvar, som vi modtog for lidt mere end to uger siden, siger social- og sundhedsdirektør i Aabenraa Kommune, Karen Storgaard Larsen.

Læs også Fem er smittet med corona hos Aabenraa Kommune

Testene af borgerne og medarbejderne blev iværksat, fordi en medarbejder i hjemmeplejen samt to medarbejdere og to borgere ved Hjernecenter Syd for snart tre uger siden blev testet positive for covid-19.

Undervejs har alle de nødvendige forholdsregler været taget for at inddæmme og begrænse smitten, og Aabenraa Kommune har løbende været i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Selvom flere ikke er konstateret smittet i hverken hjemmeplejen eller ved Hjernecenter Syd, så vil Aabenraa Kommune stadig have et stort fokus på at begrænse risikoen for eventuelle nye smittede.

- Aabenraa Kommune tager fortsat situationen alvorlig, og vi vil fortsat have fokus på at begrænse smitterisikoen ved at holde afstand, have fokus på hygiejne og rengøring samt bruge værnemidler ved borgerkontakt, siger Karen Storgaard Larsen.