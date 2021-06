Ingen nye coronatilfælde i Flensborg de sidste fire døgn

Flensborg by kan nu bryste sig af ikke at have haft et eneste konstateret nyt tilfælde af coronasmitte de sidste fire døgn.

Det oplyser pressetalsmand for Flensborg, Clemens Teschendorf, til TV SYD.

Det giver et incidenstal på 0.

Også på delstats-niveau er smitten faldet stødt i Slesvig-Holsten, efter den toppede omkring juletid. De seneste syv døgn er der konstateret 257 smittede i den nordligste tyske delstat, svarende til en incidenstal på 8,9.



Også i det syd- og sønderjyske er smitten på tilbagegang. Her har mandagens smittetal fra Statens Serum Institut vist, at smitten er på sit laveste i ni måneder.