Ingen panik: Der er mad og toiletpapir nok til flere måneder

Billeder af tomme madvarehylder og videoer med kunder, der kæmper om toiletpapir, blev til virkelighed onsdag aften, hvor blandt andet Bilka i Kolding Storcenter oplevede at blive overløbet af kunder.

Men ifølge to sydjyske købmænd, så er der ingen grund til panik. Der er ifølge dem mad og toiletpapir nok på dagligvarekædernes lagre til flere måneder.

Thomas Beyer, butiksbestyrer i ABC Lavpris i Vamdrup, tog sine forholdsregler torsdag morgen, da kunderne stod i kø foran butikken.

- Da vi åbnede klokken otte, var der rigtig mange kunder i kø. Jeg valgte kort at informere kunderne om, at de skulle tage det roligt, og der ville være varer nok. Det tog folk godt imod, og så handlede de ind på stille og rolig vis, siger han til TV SYD dagen derpå.

Læs også Politiet rykkede ud til hamstrende kunder og kaos

Stadig dagligvarer i butikkerne

Hos Allan Bülow, købmand i Daugård, vil der også være dagligvarer at finde på hylderne, og han mener, at det er vigtigt at følge statsministerens opfordring, for han ønsker ikke at bestemme, hvor mange pakker skinkestrimler, hver kunde må købe.

- Jeg synes jo generelt ikke, vi skal indføre restriktioner på dagligvarer. For os er der ikke noget problem lige nu med at have madvarer i butikken, men det kan der jo godt gå hen at blive. Lige nu får vi dog rigtig mange varer hjem, så der er ikke noget problem ude hos os. Vi får kontinuerligt flere varer hjem, så jeg forventer egentlig ikke, at det bliver så besværligt at få varer i butikken, siger købmanden, og Thomas Beyer tvivler heller ikke på tommer hylder.

- Vores leverandører har ikke givet udtryk for, at de ikke kan levere varer, vores eget lager er godt fyldt op og vores kædelager er også godt fyldt op. Så ud fra de synspunkter burde der ikke være problemer, siger han.

Bevar roen

Allan Bülow opfordrer kunderne til at tage det med ro.

- Slap af og handl det, I skal bruge, og så husk at passe på hinanden, mener han.

Købmanden er ikke den eneste, der kommer med en opfordring. Syd- og Sønderjyllands Politi anbefaler borgere om at bevare roen. Den melding kommer efter de onsdag aften blev kaldt ud til et supermarked, hvor kunderne nægtede at forlade butikken ved lukketid.