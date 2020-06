Børnehave genåbner efter coronaalarm

Varde Kommune lukkede tirsdag eftermiddag Vestervold Børnehave i Varde, efter ti ud af 37 børn og én medarbejder havde vist symptomer på at være smittet med coronavirus.

Siden har 14 børn og medarbejdere i børnehaven fået svar på deres test for covid-19. Alle med et negativt resultat.

Varde Kommune har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed, der konkluderer, at der ikke er tale om coronavirus. De formoder, at børnehaven er ramt af en almindelig forkølelsesvirus.

Børnehaven genåbner på mandag, efter der er gennemført en hovedrengøring af institutionen henover weekenden.

Det oplyser Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Vestervold Børnehave Foto: Ole Møller