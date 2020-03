Jette på den lukkede grænse: Mine børn og børnebørn bor i Hamborg

I Billund Lufthavn og ved den dansk-tyske grænse ved Kruså var det en historisk lørdag. Rejsende i lufthavnen kom hjem eller skulle afsted, inden middag.

Ved grænsen i Kruså samledes sig en del tilskuere, som ville opleve øjeblikket, hvor grænsekontrollen blev strammet endnu mere.

TV SYD var på pletten begge steder, og her, hvad nogle af de tilstedeværende sagde:

Ved grænsen i Kruså

Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Jette Krongaard Meyer, pensionist:

- Jeg bliver personligt ramt, for mine børn og børnebørn bor i Hamborg. Jeg blev meget berørt i aftes, da de sagde, at de ville lukke grænsen. Men det skal nok gå altsammen.

- Jeg er på grænsen i dag, fordi jeg synes, det er en historisk begivenhed. Det falder sammen med 100-året for, at Flensborg forsøgte at komme til at høre til Danmark. I dag sætter vi så en bom og siger, at i dag kan I altså ikke frit rejse ind i Danmark. Det er meget bemærkelsesværdigt.

Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Camilla Eriksen, lærer ved Dybbøl Skolen i Sønderborg:

- Jeg har en lille liste inde i mit hoved med hensyn til forskellige ting, jeg gerne vil opleve rundt omkring i verden. Nogle er gode, andre er ikke så rare. I dag var det en atypisk oplevelse, som desværre nok er blevet til en turistattraktion med alle de mennesker, vi ser her i dag.

- Jeg har rejst i mange lande, hvor der er meget smitte fra mange sygdomme. Og hvor man ikke har mulighed for at gøre noget, fordi man lever i et u-land. Så jeg synes, det her er den helt rigtige beslutning.

Billund Lufthavn

Peter Reimer, selvstændig, Aarhus, hjemkommet fra New York:

- Oprindeligt skulle vi have været hjemme på onsdag, men da det hele begynder at skride, måtte vi lave tingene om meget hurtigt. Vi fik lavet vores billetter om i en fart, så vi kunne være inde i Danmark inden kl. 12.

- Vi oplevede slet ingen paskontrol. Det undrede mig egentligt meget, for jeg troede, de ville være helt oppe at ringe.Men de sad bare stille og roligt og ventede på, at klokken blev 12. Så jeg havde ingen problemer.

Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Freja Sol Pedersen, landmand fra Brande, skulle følge sin kærestes forældre fra Frankrig i lufthavnen:

- Vi ved ikke rigtig, om de kan komme hjem. Derfor har vi talt med lufthavnen og den franske ambassade for at se, om det er muligt at komme hjem så hurtigt som muligt, så for eksempel ikke bliver fyret derhjemme. De har ikke råd til forblive i Danmark i en måned længere.

Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Erik Wagner, førtidspensionist fra Sønderborg, var mødt lidt tidligere op i Billund Lufthavn:

- Jeg ville godt være sikker på, at jeg kunne komme afsted til Kenya, inden grænserne bliver lukket. Så jeg tog bare afsted og håbede på det bedste.