Julehandlen skal være tryg og sikker

Syd- og Sønderjyllands Politi, kommuner og de forretningsdrivende går sammen om at sikre en tryg jul.

Politiet, de otte kommuner i politikredsen samt en række repræsentanter for de forretningsdrivende har givet hinanden håndslag på, at de traditionelle aktiviteter og tilbud til borgerne i perioden frem til jul og nytår sker under nøje hensyntagen til de aktuelle regler om forsamlingsforbud og anbefalinger om at holde afstand.

Der bliver traditionen tro masser af julehygge i byerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Men aktiviteterne bliver i år rettet til set i lyset af covid-19.

På denne måde bliver der således fortsat tale om en tryg oplevelse for borgerne, når de skal købe julegaver og benytte de mange tilbud i handelsgaderne.

- Vi har de seneste måneder haft det bedst tænkelige samarbejde med både kommunerne og de forretningsdrivende i forhold til at indrette byrummet, så borgerne fortsat holder afstand og dermed mindsker risikoen for smitte, og hvor det samtidig er muligt trygt at nyde tilbuddene i midtbyens handelsgader, understreger politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Køb julegaverne lokalt

Haderslevs borgmester glæder sig over udsigten til en tryg og lokal julehandel.

- Vores butikker har haft et hårdt år, og mange er afhængige af en god julehandel for at indhente det forsømte. Derfor er det min klare opfordring at købe julegaverne i de lokale butikker, så vi også har dem, når det her er overstået, siger H.P. Geil, (V).

Julehytter lukket i Tønder

Tønder Handelsstandsforening fik mandag myndighederne til at besigtige Julebyen Tønder på Torvet. Efter besigtigelsen har myndighederne fastslået, at de fem julehytter, der er på Torvet, vil kunne tiltrække flere end 10 personer, som er maksimum i det gældende forsamlingsforbud.

Derfor har Tønder Handelsstandsforening i samråd med myndighederne valgt foreløbigt at lukke julehytterne. De vil dog forblive på Torvet og være en del af Julebyen Tønders udsmykning, julebelysning og julehygge.