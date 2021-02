Kæmpe nedlukning: Skoler og daginstitutioner lukker i Kolding - britisk variant spreder sig lynhurtigt

Torsdag lukkede kommunen to skoler og otte dagsinstitutioner. Det skete efter, at kommunen har registreret 199 smittede med coronavirus. For halvanden uge siden var det tal på 50.



Det betyder, at per 100.000 indbyggere er der 214 smittetilfælde. Det er landets næsthøjeste incidenstal og kun overgået af Ishøj Kommune, som torsdag lå på et incidenstal på 219.

Smitten kommer ifølge borgmester Jørn Pedersen (V) fra et smitteudbrud på to skoler.