Kærestekontrol er noget pjat, mener dansk/tysk par

- Det synes jeg er noget pjat. Man burde da stole på, hvad folk siger.

Sådan lyder det fra Stefan Lillelund, der selvfølgelig er glad for, at det nu igen bliver mulighed for at få besøg af sin tyske kæreste, men som samtidig ikke bryder sig om, at det kan kræve fremvisning af private SMS´er eller fotos ved grænsen.

- Det vil jeg slet ikke synes er ok, siger Stefan Lillelund fra Esbjerg. Han har i over 10 år været kæreste med Karin Grunwald, der bor syd for grænsen i en lille landsby mellem Slesvig og Husum.

Fra mandag er det igen blevet tilladt for borgere med bopæl i Tyskland eller i de nordiske lande at besøge kæresten i Danmark

Ifølge retningslinjerne fra Rigspolitiet skal man dog dokumentere, at kæresteforholdet har varet i over seks måneder, og at parret også møder hinanden fysisk.

Stefan Lillelund vendte søndag aften hjem fra Tyskland. Her var han for første gang i over to måneder på besøg hos Karin Grunwald.

- Det var slet ikke noget problem. Jeg blev ikke bedt om at bevise noget, da jeg passerede grænsen til Tyskland, fortæller han til TV SYD.

På torsdag er det planen, at Karin Grunwald kommer på besøg i Esbjerg. Det bliver første gang i over to måneder.

De seneste uger, hvor grænsen har været lukket, har parret mødtes i weekenderne ved grænseovergangen i Rudbøl.

Her har de øvet musik sammen som en del af trioen Cross the Border.