Kim og Mette efter et halvt års hjemmearbejde: - Det var en katastrofe, da børnene var hjemsendt

Det er nøjagtig seks måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) lukkede Danmark ned som følge af coronapandemien.

Et halvt år, hvor Kim og Mette Søgaard Mikkelsen har måttet løse store dele af deres jobmæssige opgaver fra hjemmearbejdspladsen i villaen i Kolding. Og hvor de har set deres kolleger mere gennem en virtuel skærmforbindelse end i virkeligheden.

Det er svært for mig at sidde på kontoret og læse noget. Det er lettere hjemme, for der kan jeg bare vende telefonen om. Kim Søgaard Mikkelsen, afdelingsleder ved Energinet

- Da statsministeren gik på skærmen 11. marts havde jeg lidt samme følelse, som dengang flyene fløj ind i tårnene i New York. Vi snakkede om, hvad det kom til at betyde. Hvad det egentlig var, statsministeren sagde. Jeg tænkte, det driver vel over. Der går nok et par dage, så kommer vi tilbage igen. Men det har været en stor omvæltning, fortæller Kim Søgaard Mikkelsen.

Ingen optimal situation

Parret har samme arbejdsplads hos Energinet i Fredericia. Kim Søgaard Mikkelsen er afdelingsleder, og Mette Søgaard Mikkelsen er ansat som kommunikationskonsulent.

Særligt den første tid efter nedlukningen var udfordrende, fordi parret ikke kun skulle passe deres jobs hjemmefra. De skulle også tage sig af deres hjemsendte børn på to og fire år.

- Det var en katastrofe. Jo mere vi koncentrerede os om arbejdet, jo mere ballade lavede de. Så det var ikke en optimal situation for hverken børnene eller os, siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Mange dage blev løsningen derfor, at den ene arbejdede om dagen, mens den anden passede børn og klarede arbejdsopgaverne om aftenen.

- Det gik jo, men det var godt nok hårdt, lyder det fra Kim Søgaard Mikkelsen.

Denne septemberdag klarer han hjemmearbejdsdagen fra luksuspladsen ved det store spisebord i stuen.

Mette Søgaard Mikkelsens arbejdsforhold er mere primitive. Hun må tage til takke med sovesofaen i børneværelset, for selvom parret ejer en villa, er de udfordret på plads, når de begge arbejder hjemme.

Parret mangler kontorplads, så den ene må arbejde fra sovesofaen i børneværelset. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

- Den med mange møder får premiumpladsen inde i stuen, og den anden får et børneværelse. Enten kan man sidde meget lavt på en dårlig madras, eller også kan man sidde med en køjeseng i nakken, siger Mette Søgaard Mikkelsen.

- Det er ikke super optimalt, men det fungerer, for vi kan ikke sidde i stuen samtidig. Hvis vi begge to har møder, er det simpelthen så forstyrrende, hvis de andre på Teams hører, hvad man hver især siger, fortæller hun.

Mere effektivt at arbejde hjemme

Et halvt år efter coronanedlukningen er det fortsat kun halvdelen af Energinets medarbejdere, der må være på arbejdspladsen ad gangen. Resten arbejder hjemme.

Kim Søgaard Mikkelsen tager afsted, hver gang chancen byder sig.

- Det befinder jeg mig helt klart bedst med. Der er mange ting, jeg kan gå og lægge mærke til, når jeg er på kontoret. Er der for eksempel en, der ser lidt ekstra træt ud. Den fornemmelse forsvinder lidt, når man kun mødes på video, siger han.

Han har dog også haft gavn af hjemmearbejdet.

- Det er svært for mig at sidde på kontoret og læse noget. Det er lettere hjemme, for der kan jeg bare vende telefonen om og slå videomøder fra på computeren. Møder er også mere effektive. Der er ikke så meget sniksnak, det er mere direkte til benet og beslutningerne, siger han.

Kim Søgaard Mikkelsen har oplevet at nogle arbejdsopgaver kunne løses mere effektivt hjemmefra. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Det slår dog ikke hverdagen før corona, som parret glæder sig til at få tilbage på et tidspunkt.

- Det der med at hilse på folk, give en hånd eller give en krammer, det glæder jeg mig rigtig meget til, siger Kim Søgaard Mikkelsen.