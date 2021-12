Kørelærer var træt af lange ventetider til test - nu åbner han sit eget teststed

Der er stort pres på de offentlige teststeder overalt, og fra i dag er der et alternativ i Fredericia.

Ved middagstid åbner kørelærer Kasper Jensen nemlig et nyt privat testcenter, Ktest, på Nørrebrogade 7 i Fredericia.

Det nye testcenter mod betaling kan pode op til 500 borgere om dagen, og prisen er i den normale åbningstid 129 kroner.

- Jeg har haft flere elever i køreskolen, som var trætte af lange ventetider på test, og så fik jeg ideen til selv at åbne et testcenter. Nu er jeg klar med mit firma Ktest, der er indrettet i særskilt lokale ved min køreskole, siger Kasper Jensen.

Testcenteret får ikke offentligt tilskud og derfor er det brugerne, der selv betaler.

- Der er mulighed for, at man kan få taget en test, som drive-in - altså igennem ruden - mens man sidder i bilen, f.eks. hvis man er gangbesværet. Man kan også om natten få taget en test eksempelvis på vej hjem fra arbejde, hvis det er det man ønsker. Det koster dog lidt mere, siger Kasper Jensen.

Testene er det man kalder for en antigentest som foregår i næsen 2-3 centimeter op i hvert næsebor. Svaret vil komme på Min Sundhed på nettet og være gyldig som coronapas efter kort tid afhængig af belastning på systemet.

Selvom Kasper Jensen selv havde egnede lokaler, har det krævet et større forberedelsesarbejde, inden Ktest kan pode den første kunde.

- Det var ikke helt lige til at få hul igennem til det et offentlige system, så testresultaterne er tilgængelig på Min Sundhed og i coronapasset. Jeg også fået ansat to podere, så må vi se, hvor stor efterspørgslen bliver, siger Kasper Jensen.

Ktest tilbyder også virksomheder at køre ud og teste deres medarbejdere, så de slipper for at stå i kø og kan spare arbejdstid.

I første omgang tilbydes kun kviktest - men Kasper Jensen arbejder på senere at kunne tilbyde PCR-test.

Også betalingstest i Vejle

Copenhagen Medical åbnede for få dage siden også et privat testcenter i lokaler ved Vejle Stadion.

Her bookes en PCR-test eller man kan tage chancen og bare møde op. Som udgangspunkt kommer svaret på PCR-testen indenfor 24 timer, og ønskes svar endnu hurtigere, er der mulighed at få svar på helt ned til 1-3 timer.

Testsvaret kommer på en sms, med et link et digitalt testcertifikat, som kan bruges med det samme. Testens svar blive rogså sendt til både coronapas og Min Sundhed.