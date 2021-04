Køreskoler genåbner med kæmpe pukkel

Fra i dag må køreelever igen sætte sig bag rattet med deres kørelærer på passagersædet.

Hvis de da vel at mærke kan huske hinanden.

For efter at have været lukket siden 21. december må køreskoler ligesom frisører, massører og tatovører nemlig igen tage imod elever og kunder.

Og det er tiltrængt at få køreskoleeleverne tilbage bag rattet og ud på vejene.

- Det har været en rigtig lang nedlukning i en mørk tid. Så det bliver med hænderne over hovedet og glade smil under mundbindene, siger Malene Nygaard Christensen, der er kørelærer og formand for Vejle og omegns kørelærerforening.

Genåbningen af køreskoler sker under forudsætning af en række retningslinjer, som Færdselsstyrelsen har udsendt.