Kørte fra Struer, sov i Padborg og ventede i timer: Anede ikke de kunne krydse grænsen

Der er over 230 kilometer fra Struer og til grænseovergangen i Padborg.

Det er ikke en køretur, som man lige tager hver dag, men fredag aften valgte Benjamin Henriksen og hans venner at hoppe ind i deres lille, røde bil og sætte kursen sydpå.

Læs også Nu er grænsen åben til Tyskland

Efter at det i løbet af fredag eftermiddag kom frem, at grænsen til Tyskland reelt var åbnet, besluttede vennerne at tage på drengetur til Tyskland og handle i grænsebutikkerne.

Natten har været hård. Det er ret hårdt at sove i en bil Benjamin Henriksen, Struer

De kunne jo læse, at grænsen var åben, så det ville nok gå nemt. Passet blev pakket, og de fire klemte sig ind i den lille bil. Da de endelig kom til Padborg og holdt i krydset få hundrede meter fra grænsen, stod der pludselig et stopskilt - og de kunne ikke komme videre.

Der var god stemning i den lille bil på trods af grænseforvirringen. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

- Så var vi her i nat, og det endte med, at vi kørte bilen ind på en tankstation, og så sov vi i bilen der. Nu sidder vi bare og venter, sagde Benjamin Henriksen, da TV SYD mødte de fire unge mennesker, der sad med energidrikke i hånden på en rasteplads nær grænseovergangen i Padborg kl. 6.30 i morges.

Forvirrede over grænsen

Struer-drengene var en smule forvirrede over, hvorfor grænsen var lukket, når de nu havde læst, at den var åben. Nu var de kørt hele vejen fra Nordjylland, så kunne de lige så godt blive og vente.

- Natten har været hård. Det er ret hårdt at sove i en bil, siger Benjamin Henriksen.

Tyskland åbnede grænsen for danskerne med øjeblikkelig virkning fredag, men det betød ikke, at danskerne var i stand til at krydse samtlige grænseovergange. Det var kun muligt at krydse grænsen dér, hvor der var kontrol.

Læs også 55-årige Henrik var først over grænsen på sin gamle, russiske motorcykel

Flere af grænseovergangene har været lukket med skilte og afspærringer, og det var også tilfældet i Padborg. Det vidste fyrene ikke, så de var en smule trætte af det hele, da de fik at vide, at de bare kunne have taget en af de andre grænseovergange, der var åbne.

- Det havde vi sådan set ikke lige tænkt over, siger en lidt forundret Benjamin Henriksen.

- Nu venter vi bare ved Padborg-grænsen. Nu skal den grænse bare åbne.

Klokken syv i morges åbnede grænseovergangen så i Padborg, og de unge fyre kunne lidt trætte, men glade trille over på den tyske side af grænsen og fylde bilen.