Kolding har det sjette højeste smittetal i landet

Kigger man lidt længere ned ad listen, er Tønder Kommune på 16. pladsen med fire flere smittetilfælde siden i går. Det giver en incidens på 62,2.

Også i Vejle Kommune er smitten på vej op med 16 flere smittetilfælde i forhold til gårsdagens tal til et samlet antal smittede over en uge på 54 og et incidenstal på 45,9.

Ikke en god udvikling

For anden dag i streg er antallet af smittede på landsplan over 500. Siden i går er der fundet 689 smittede, og det er ikke en god udvikling, siger Troels Petersen til Ritzau.

Han er lektor i partikelfysik ved Niels Bohr Instituttet og medlem af Statens Serum Instituts ekspertudvalg for modellering af covid-19.

Han fremhæver, at udviklingen skyldes, at den mere smitsomme Delta-variant har overtaget.



- Det fortæller os, at vi helt sikkert er på vej op desværre med en foruroligende hastighed, siger han til Ritzau.

- Heldigvis dog i et samfund, der er mestendels vaccineret. Så vi er også nogle, der kan tåle det. Men det er ikke en god udvikling, siger han.