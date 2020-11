Kolding i spil som værtsby for håndbold-EM

Norges Håndboldforbund har i dag meddelt Det Europæiske Håndboldforbund og Dansk Håndbold Forbund, at EM i kvindehåndbold i december ikke kan afvikles i Norge som følge af den norske corona-situation.

Dansk Håndbold Forbund arbejder nu på en alternativ løsning.

Danmark er med Boxen i Herning som spillested allerede vært for to indledende grupper og en mellemrundegruppe.

Resten af turneringen er lige nu hjemløs.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) oplyser i en pressemeddelelse, at man arbejder på en alternativ løsning. En mulighed kan være, at Danmark bliver vært for hele turneringen.

- Vi er allerede i gang med at se på, hvad der kan lade sig gøre i forhold til afviklingen af hele EM i Danmark. Mere kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige, siger DHF-formand Per Bertelsen, der er bosat i Kolding.

Kolding er en god mulighed

Og Kolding er spil til at overtage de indledende kampe i de to puljer, der skulle være spillet i Norge, mens Boxen i Herning er klar til at afvikle den afgørende finale-weekend, som ellers var placeret i Norge.

- Kolding er en rigtig god mulighed. Kolding er en håndboldby og har altid bakket op omkring os, så vi har haft sonderinger, og der er faktisk flere forskellige byer, der har budt sig til, for hele håndboldfamilien i Europa føler, at det er vigtigt, at vi får mesterskabet gennemført, siger håndboldforbundets generalsekretær Morten Stig Christensen til TV 2 Sporten.

I Kolding kan kampene afvikles i Sydbank Arena.

Ud over det sportslige set up skal der skaffes indkvartering til de otte hold fra Holland, Ungarn, Serbien, Kroatien, Rumænien, Norge, Tyskland og Polen.

Det vil kunne give de lokale hoteller en noget større belægning og aktivitet, end en december i corona-tiden ellers så ud til.

Dansk Håndbold Forbund forventer at kunne komme med yderligere information om afviklingen af EM i morgen.