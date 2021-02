Kolding Kommune anbefaler test af børn helt ned til et år

Sådan er anbefalinger ved test af børn

Ifølge coronaprover.dk skal man kontakte sin praktiserende læge, hvis barnet er under to år og skal testes, som så henviser barnet til test.

Hvis dit barn er over to år, føler sig rask, og du ikke har behov for at konsultere med en læge, kan du booke tid til test af dit barn på coronaprover.dk.

For børn i alderen 2-14 år kan du som forældre bestille tid på coronaprover.dk ved at logge ind med dit eget NemID.

Unge på 15 år eller derover skal anvende eget NemID til at bestille tid til test.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om, hvordan du skal forholde dig, hvis dit barn har symptomer på covid-19 eller har covid-19.