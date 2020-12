Kolding undgik nedlukning: men smitten går den forkerte vej

Nedlukningen sker på baggrund af et incidenstal over 200 pr. 100.000 smittede med covid-19 over en uge eller en positivprocent, andel positivt testede, på over to.

Med yderlige femten smittetilfælde sammenlignet med gårsdagens tal, stiger Kolding kommunes incidenstal til 140, mens positivprocenten ikke oplyses af Statens Serum Institut.

Forbehold for tal

Hvis man ser over den sidste uges antal smittede, er der også her sket en stigning til 1102 smittetilfælde i TV SYDs sendeområde. I går lød det tal på 1042.

Tallene skal dog tages med et forbehold, fordi de dækker over 28 timer og ikke 24 timer, som normalt. Derudover er der testet rekordmange i Danmark. 118.130 personer er testet i de 28 timer.

Foruden Kolding stiger smitten særligt i Horsens og Sønderborg med henholdsvis 16 og 13 ekstra smittetilfælde sammenlignet med gårsdagens tal.