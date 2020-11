Kommune indfører besøgsrestriktioner efter smittestigning

De fleste besøg på kommunale og private plejecentre skal i den kommende tid foregå udendørs i Haderslev Kommune.

Som det også er sket i flere andre kommuner, bliver besøgsrestriktionerne pålagt, når antallet af smittede bliver for højt.

Smittetallet for coronavirus i Haderslev Kommmune har de seneste dage været stigende.

Mandag var antallet af smittede per 100.000 borgere oppe på 122. Det tal er kun overgået af Kolding Kommune.

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed gælder med det samme og vil blive vurderet løbende og revideret senest den 15. december 2020.

- Det er jeg rigtig ærgerlig over på beboernes vegne, men vi er nødt til at beskytte vores svageste, og derfor følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer, siger borgmester H. P. Geil.

Kun én nær kontakt

I påbuddet står der, at kommunen skal begrænse besøgende til én nær kontakt for hver beboer.

- Vi er nu gået i gang med at kontakte beboerne og deres pårørende for at finde ud af, hvem der er deres nære kontakt. Derudover ser vi på, om vi kan gøre det muligt for andre pårørende at være sammen med deres familiemedlemmer udendørs for eksempel på en kort gåtur eller lignende, siger H. P. Geil.

Beboere på plejecentrene kan derudover forlade plejecentrene som normalt.

I sidste uge blev Tønder, Sønderborg og Kolding også pålagt besøgsrestriktioner på grund af høje smittetal.