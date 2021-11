Kommune indfører lokale coronatiltag

Det er af Sundhedsstyrelsen anbefalet at igangsætte en række tiltag særligt på skole- og dagtilbudsområdet, når incidenstallet i en kommune overstiger 400 smittede per 100.000 indbygger.

Grænsen på de 400 passerede Haderslev Kommune for tre dage siden. I dag lyder incidenstallet på 504,4 smittede per 100.000 indbygger, og samtidig er antallet af nysmittede på 31. Det får nu kommunen til at reagere.

- Det gør vi, fordi vi igennem en længere periode har set en støt stigende smitte i kommunen, og der er indført nogle grænser, hvor det anbefales, at man igangsætter nogle tiltag. I dag er vi for første gang over den grænse, der hedder 400 incidenstal og 20 nysmittede, forklarer direktør for Voksen og Sundhed i Haderslev Kommune, Rolf Dalsgaard Johansen.