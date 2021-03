Kommune lukker yderligere tre skoler og ti daginstitutioner

Artiklen opdateres.

Smittetrykket med coronavirus er nu så højt i dele af Esbjerg, at en række daginstitutioner og skoler midlertidigt bliver lukket fra i morgen fredag og foreløbigt til og med den 26. marts, skriver Esbjerg Kommune på deres facebookside.

Styrelsens for Patientsikkerhed oplyser på Twitter, at skolerne og daginstitutionerne ligger i Jerne Sogn, hvor incidenstallet er 1029, i Grundtvig Sogn med incidenstal på 443 og Kvaglund Sogn med incidenstal på 566.

- Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har anbefalet, at vi lukker de nævnte skoler og daginstitutioner for at begrænse smitten, forklarer Arne Nikolaisen, der er direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg. Han regner med, at incidenstallet fortsat vil falde den kommende uge.

- For hele kommunen var strategien, at vi skal under 200 i denne uge, og det regner vi med at nå. Så er planen, at vi i løbet af den kommende uge skal under 100, siger han.

Målet er at komme under 100 inden næste weekend.

Lukningen gælder følgende skoler:

Bakkeskolen Cosmos (nuværende lukning forlænges), Præstegårdskolen Urban (nuværende lukning forlænges), Kvaglundskolen Signatur, Rørkjær Skole Urban og Esbjerg Ungdomsskoles afdeling i Novrup.