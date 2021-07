Kommune tilbyder vaccine uden tidsbestilling

Der er påbegyndt vaccination af 545.467 borgere i de 14 kommuner, TV SYD dækker. Det viser dagens vaccineopgørelse fra Statens Serum Institut.

I Horsens Kommune har 63 procent af borgerne modtaget første vaccinestik, men det tal kan blive højere, mener Jes Svenninggaard, der er direktør på velfærds- og sundhedsområdet i kommunen.

Derfor tilbyder Horsens Kommune nu, at borgere, som endnu ikke har påbegyndt sin vaccination, kan lægge vejen forbi tre udvalgte steder i kommunen for at få et stik – uden at bestille tid.

- Vi kan se, at der er grupper i vaccineprogrammet, som ikke responderer og dermed ikke er så flittige til at booke tid til vaccination. Det drejer sig primært om de unge, borgere med mellemøstlig herkomst og borgere med østeuropæisk oprindelse, siger han.