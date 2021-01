Kommuner henter og bringer borgere til vaccination

En mere lys hverdag

I Horsens Kommune er man allerede i fuld gang med det arbejde, som Esbjerg Kommune starter på onsdag.

- Vores borgere er meget taknemmelige og glade for at få hjælp til at blive vaccineret, fordi de ser vaccinen som en mulighed for, at hverdagen bliver mere lys, siger Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune.

Kommunerne er løbende i gang med at få kontakt til de borgere, der skal tilbydes vaccinen. Man får besked via e-boks eller brev, når det er ens tur til at blive tilbudt en vaccination. Borgere, der ikke modtager invitation til vaccination i denne omgang, får tilbud om vaccination senere ifølge den prioritering, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt.